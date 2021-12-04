Що можна дарувати у 2022 році і що не можна дарувати на рік Тигра

Новий рік 2022 наближається стрімко і невідворотно. Й одне з головних питань, яке мучить нас напередодні свята: а що подарувати рідним і близьким на Новий рік, повідомляє УНІАН.

Це може бути чисто формальний подарунок для колег або недорогий подарунок – для приятелів на спільній новорічній вечірці. Або ж, навпаки, щось душевне, вистраждане, на що не шкода ні сил, ані грошей – для членів сім'ї і тих друзів, які теж уже стали рідними.

У будь-якому випадку подарунок на Новий рік повинен бути і корисним (Тигр - тварина горда і потерпить зневажливого до себе і своїх традицій ставлення) і в хорошому сенсі пам'ятним (щоб не уславитися скупердяем і занудою, якого на дружні посиденьки і кликати не варто).

Що подарувати на Новий рік 2022 батькам і друзям, щоб їх порадувати, а які подарунки можуть розлютити і їх, і Тигра – читайте далi.

Що не можна дарувати в рік Тигра - поради східних мудреців

Парфумерія та засоби гігієни (гелі для душу, мило ручної роботи тощо) – Тигр не любить різкі неприродні запахи. Гребінці - Тигр терпіти не може свербіжу, для нього це наслідок якихось проблем - і подібну "блошву" в помсту він може підкинути і дарувальнику. Тютюн, алкоголь та аксесуари для них – тут нелюбов не тільки до різких запахів, але і до шкідливих звичок. Все гостре і колюче (набір столових приладів, декоративний ніж тощо) – це спровокує скандали і загострення відносин у наступаючому році. Побутові, "несвяткові" аксесуари (на зразок носових хусток, тапочок, рушників і шкарпеток) – Тигр не цінує дешевих речей, до того ж самі хустки і рушники в подарунок не дарують, адже вони символізують сльози, розлуку, а, за деякими прикметами, навіть смерть (рушник використовують у похоронних церемоніях, а хустками втирають сльози втрати). Дзеркало і свічки – нібито такі подарунки можуть нести погану енергетику (ніколи не знаєш, хто і з якими думками їх виготовляв – а вбирають чужий негатив вони швидко і міцно) і тим самим зіпсувати долю і здоров'я. Посуд і гаманець – тут є уточнення: їх не дарують порожніми – перед врученням одержувачу всередину прийнято щось покласти (наприклад, дрібні грошики). Годинник - за повір'ям, це до наближення смерті та нещасть у цілому. Вироби з перлами - нібито весь рік потім плакати від горя доведеться. Шарфи - до хвороби.

Тигр - тварина 2022 року - волелюбний і полюбляє розкіш. Навіть якщо людина не може подарувати на Новий рік 2022 дорогий подарунок – у свій дар потрібно вкластися як мінімум емоційно.

Наприклад, відмінним талісманом на весь рік Чорного Водного Тигра можуть стати брошка, кулон або кільце з представником котячих (або з каменем котяче око): такий подарунок точно принесе удачу і тому, хто його отримує, і передбачливому дарувальнику.

Що подарувати на Новий Рік 2022 (рік Тигра) за знаками Зодіаку для удачі і щастя

У кожного знака своя енергетика та свої інтереси. А цікавий подарунок - це завжди правильний подарунок. Отже, чому порадіють знаки Зодіаку:

Овен - рослини та набори для творчості;

- рослини та набори для творчості; Тілець - щось екстравагантне і модне (одяг або прикраса);

- щось екстравагантне і модне (одяг або прикраса); Близнюки - нехай маленька, але подорож (наприклад, у театр) або щось парне (чорні шкіряні рукавички, наприклад);

- нехай маленька, але подорож (наприклад, у театр) або щось парне (чорні шкіряні рукавички, наприклад); Рак - книга перевіреного автора або сертифікат на відвідування оригінального місця (в клуб або спа);

- книга перевіреного автора або сертифікат на відвідування оригінального місця (в клуб або спа); Лев - прикраса, і бажано подорожче;

- прикраса, і бажано подорожче; Діва - щось затишне (зігріваючий плед, скажімо) або техніка для дому;

- щось затишне (зігріваючий плед, скажімо) або техніка для дому; Терези - надійна техніка або щось непохитне (шкатулка для коштовностей, наприклад);

- надійна техніка або щось непохитне (шкатулка для коштовностей, наприклад); Скорпіон - ексклюзивний подарунок ручної роботи (скажімо, светр) або гаджет для авто або кухні;

- ексклюзивний подарунок ручної роботи (скажімо, светр) або гаджет для авто або кухні; Стрілець - щось, що посилить красу представника знака (похід до професійного візажиста або в спа-салон, дорога косметика тощо);

- щось, що посилить красу представника знака (похід до професійного візажиста або в спа-салон, дорога косметика тощо); Козоріг - блокнот для його рефлексій і геніальних планів або довговічна штучка із золота або шкіри;

- блокнот для його рефлексій і геніальних планів або довговічна штучка із золота або шкіри; Водолій - щось містичне (талісман із натуральних каменів або просто річ "із історією");

- щось містичне (талісман із натуральних каменів або просто річ "із історією"); Риби - щось яскраве та модне (гаджет або похід у стильний клуб).

Оригінальні подарунки на Новий Рік 2022 - в чому їхня небезпека

Психологиня і психотерапевт Ольга Голубицька розповіла, як правильно вибирати подарунки на Новий рік і не розчаруватися, якщо тобі подарували "не те".

Окремо вона зупинилася на тому, як дарувати оригінальні подарунки на Новий рік 2022 – і в чому їхня небезпека. Зокрема, тут багато що залежить від особистості дарувальника: чи вміє він красиво і правильно презентувати свій дар. Другий момент - чи любить подарунки-сюрпризи той, кому такий дар призначений.

"Для того, щоб робити сюрпризи, треба вміти поставити себе на місце іншої людини і дарувати їй те, що вона реально хоче, а не те, що ти собі б подарував. Якщо людина вирішує робити подарунки-сюрпризи, то вона має досить добре знати іншу людину або поспостерігати за нею тиждень-два, походити з нею по магазинах, наприклад, подивитися, на що вона дивиться, що їй подобається. І тоді вже робити подарунок-сюрприз, який реально, скоріш за все, буде дуже приємним" , - пояснила Голубицька.

При цьому відштовхуватися необхідно від особистості того, кому дарують: чи любить той сюрпризи, чи готовий до них.

"Так само списки: є люди, яким це дуже комфортно, щоб відчувати безпеку. Їм буде приємніше, якщо вони скажуть тобі: "Мені, будь ласка, ось це, ось це і ось це". Якщо тобі все ж таки хочеться зробити сюрприз, а людина хоче список, то попроси написати декілька варіантів, а ти з них обереш. І тоді усе одно це буде якийсь елемент сюрпризу, але вже регульований: у діапазоні того, чого насправді хоче ця людина" , – порадила експерт.

Говорячи про можливе розчарування подарунками в цілому, експерт порадила спробувати налаштувати себе на те, що "усе, що мені подарують, мені якось згодиться", або "навіть якщо мені це буде непотрібне, я знайду, кому це подарувати; віддам тому, хто чогось потребує; мені важлива просто увага, мені важливо, що ця людина йшла і щось для мене шукала, витрачала свій час, гроші на те, щоб мені було приємно".