Двох українців затримали у Польщі за сприяння незаконним мігрантам

Понад 60 спроб незаконного переходу кордону біженцями зафіксували у Польщі 3 грудня, заявили у польській прикордонній службі у суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу зареєстровано 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі" , - йдеться у повідомленні відомства у Твіттері.

За сприяння незаконним мігрантам затримано чотирьох людей: двох громадян України, а також громадян Афганістану та Польщі, поінформували у польському прикордонному відомстві.

Цього року через кордон із Білоруссю до Литви, Латвії та Польщі потрапили кілька тисяч нелегалів, переважно з Іраку. У Литві та Польщі через кризу з мігрантами ввели на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для запобігання потокам нелегалів з території Білорусі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.