Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, падіння гривні продовжилося, але вже набагато меншими темпами, ніж до цього. Національний банк проводив інтервенції із продажу валюти з понеділка до середи.

Торги на міжбанку відкрилися у понеділок 29 листопада на позначці 27,10/27,17 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). У першій половині торгової сесії зберігався відносний баланс між покупцями та продавцями, але після обіду на ринок із великими покупками знову вийшли підприємства «зеленої енергетики», а також банки-представники нерезидентів, і котирування різко пішли вгору. Національний банк вийшов з інтервенцією, але змінив тактику: замість того, щоб продавати за якоюсь єдиною ціною, він просто закривав найдорожчі заявки на покупку (від 27,21 гривень та дорожче). Продавши таким чином 50 млн доларів, регулятор пішов. Оскільки попит не падав, після 15-ї години Нацбанк з'явився ще раз і виставив ордер на продаж на рівні 27,25 гривень. За цією ціною він продав ще 4,5 млн доларів.

У вівторок 30 листопада продавців валюти було навіть більше: банки вирівнювали свою валютну позицію на кінець місяця, приводячи її до вимог НБУ. Тож долар цього дня навіть подешевшав на кілька копійок. Черговий ажіотаж розпочався у середу 1 грудня. До імпортерів, які купують валюту на оплату контрактів, приєдналися нерезиденти, що конвертують отримані дивіденди. Долар продовжив зростання, котирування піднялися вище за позначку 27,30, і Національному банку знову довелося втрутитися. Регулятор продав 50 млн доларів за ціною 27,29 гривень, потім ще 50 млн – за ціною 27,30 гривень і виставив третій ордер на рівень 27,32, але більше продавати не довелося. Попит був повністю задоволений.

У четвер тренд вкотре розвернувся вниз, і Національний банк навіть купив 5 млн доларів за ціною 27,28 гривень. У п'ятницю ситуація на міжбанківському валютному ринку остаточно нормалізувалася; весь день торгівля проходила у спокійному, збалансованому режимі, і втручання Нацбанку не знадобилося. Закрили тиждень на позначці 27,315/27,34 гривень – на 19,5 копійок на купівлі та на 20 копійок на продажу вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень продав 154,5 млн доларів і купив 5 млн доларів, при цьому курс інтервенції зріс з 27,21 у понеділок до 27,32 гривень у середу.

Готівковий курс долара наступного тижня змінювався дуже динамічно; кілька разів зріст змінювався падінням, а потім знову зростанням. Вранці понеділка 29 листопада в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 27,25-26,27 гривень. У середу 1 грудня, на тлі зниження на міжбанку, долар подешевшав до 27,20-27,21 гривні, а вже в четвер вранці – подорожчав до 27,37-27,38 гривні. Надвечір п'ятниці цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 27,30-27,32 гривень. За підсумками тижня долар виріс у ціні на 5 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні спочатку піднявся до позначки 1,1380 долара завдяки закриттю коротких позицій в останній день листопада, а потім лише за пару годин обвалився до 1,1232 долара на тлі коментарів глави ФРС США Джерома Пауелла, який заявив, що ризик інфляції у США та у світі загалом збільшився. Згодом євро майже повністю компенсував своє падіння, але зростати далі не зміг і останніми днями тижня плавно знижувався. Закрили тиждень на рівні 1,1310 – на 5 пунктів нижче ніж тиждень тому. Курс готівкового євро в Україні минулого тижня більшою мірою реагував на падіння гривні, ніж на коливання на FOREX. У понеділок 29 листопада євро продавали за 30,70-30,75 гривень. Вранці четверга 2 грудня євро подорожчало до 30,95-30,98 гривень, але вже у п'ятницю цінник знову опустився до 30,82-30,85 гривень. У середньому за тиждень євро подорожчало на 13-15 копійок.

Російський рубль, який тижнем раніше демонстрував сильне падіння за останні 13 місяців (тоді з 73,20 він опустився до 75,80 рублів за долар), повернувся до вихідних значень. У п'ятницю, 3 грудня, рубль зміцнився до 73,40 рублів за долар. При цьому він проігнорував падіння світових цін на нафту, що продовжується (так популярна марка Brent в четвер 2 грудня подешевшала до 66 доларів за барель). Основну підтримку російській валюті мав намір Центробанку Росії підняти відсоткову ставку відразу на 100 базисних пунктів на найближчому засіданні 17 грудня. Закрили тиждень на позначці 73,857 рубля за долар – на 1 рубль та 70 копійок краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці протягом тижня подорожчав з 3,60-3,62 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Фактори, що викликали сильне падіння гривні останні три тижні, поступово вичерпали себе. Підприємства «зеленої енергетики» на тижні, що минає, нарешті закінчили покупки валюти. Політична напруженість у країні спадає після того, як 1 грудня (день, на який обіцяли переворот у країні) пройшло спокійно, і все обмежилося кількома мітингами. Так, залишається напруженість у відносинах з Росією та Білоруссю (тут, на жаль, ситуація погіршується на очах), але це вже закладено в ціну гривні. Нерезиденти в п'ятницю закінчили конвертувати отримані дивіденди, а в експортерів добігає кінця гривня від виплаченої компенсації ПДВ. Звичайно, залишаються банки-спекулянти, яким Національний банк з 1 грудня дав більше можливостей (підвищено ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 10% до 15% від їхнього регулятивного капіталу), але з ними регулятор цілком може впоратися за допомогою жорстких інтервенцій.

Таким чином, наступний тиждень на валютному ринку обіцяє бути спокійним. Звичайно, тест рівня 27,50 знизу виключити не можна, але ймовірність, що долар підніметься вище, – невелика. Діапазон для готівкового долара наступного тижня 27,10-27,50 гривень, ймовірність виходу за його межі – мінімальна.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань наступного тижня звужуємо до 1,1140-1,1420 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,50 до 31,20 гривні за один євро.

Російський рубль наступного тижня перевірятиме на міцність нижню межу коридору 73,00-76,00 рублів за долар. Дуже багато факторів одразу – і поведінка долара у світі, і коливання цін на нафту, і, звісно, геополітична напруженість формуватимуть ціну російської валюти. В Україні готівковий рубль продаватиме в межах діапазону 3,60-3,75 гривень за 10 російських рублів, при цьому у Києві рубль утримається в межах 3,60-3,72 гривень за 10 російських рублів.