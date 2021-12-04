В Україні через негоду знеструмлено 130 населених пунктів

У Львівській та Івано-Франківській областях через сильний вітер знеструмлені 130 населених пунктів, повідомляє Корреспондент.

"Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориву вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 130 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 118 та Івано-Франківська – 12)" , – йдеться у повідомленні ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.