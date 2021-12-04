Бурбу намагалися видворити з України: названо причину

Колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу у п'ятницю, 3 грудня, хотіли видворити з країни як нелегала. Це сталося в аеропорту "Бориспіль" після його прильоту в Україну, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіли власні інформовані джерела. Бурбу не хотіли пускати до країни за паспортом прикриття, який показав ексчиновник.

Ситуація вирішилася лише через три години – після того, як помічник колишнього голови розвідуправління привіз його справжній паспорт. Тільки після цього Бурбу вирішили все-таки пустити до країни.

Відомо, що представники Державної прикордонної служби в аеропорту тривалий час спілкувалися з кимось телефоном, перш ніж відпустити ексчиновника. Крім того, вони просили, щоб Бурба провів цілий рік за кордоном.

Нагадаємо: Василь Бурба заявив, що він має намір подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Причиною цього стали заяви глави держави на пресмарафоні.

Крім того, генерал-полковник розповів про тиск на нього на початку року через "вагнергейт". Нібито від нього вимагали заперечувати існування спецоперації із затримання російських найманців, відомих як "вагнерівці". Через відмову сім'ю Бурби виселили з дому в Конча-Заспі.