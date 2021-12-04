УЄФА наклав санкції на вісім клубів

Чинний чемпіон Португалії "Спортінг" Лісабон потрапив до списку восьми клубів, на яких УЄФА наклав санкції, повідомляє УНІАН.

"Астана" (Казахстан), ЧФР Клуж (Румунія), ЦСКА Софія (Болгарія), "Монс Кальпе" (Гібралтар), "Бетіс" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Санта-Клара" і "Спортінг" (всі - Португалія) були покарані за недотримання вимоги "про відсутність простроченої кредиторської заборгованості", повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Казахстанська "Астана" і румунський ЧФР оштрафовані на 150 і 200 тисяч євро відповідно. До інших клубів застосовані санкції у вигляді безумовного внеску і умовне виключення з єврокубків, якщо до 31 січня 2022 року прострочена заборгованість не буде погашена.

Софійський ЦСКА оштрафований на 75 тисяч євро, "Монс Кальпе" - на 15 тисяч, "Порту" - на 300 тисяч, "Бетіс" - на 250 тисяч, "Санта-Клара" - на 75 тисяч і "Спортінг" - на 250 тисяч.

Нагадаємо, ЦСКА Софія виступає в одній групі Ліги конференцій з луганською "Зорею". Болгарський клуб програв обидва матчі проти команди Віктора Скрипника і після п'яти турів займає останнє місце в групі. "Зоря" виступила також не найкращим чином і з 6 набраними очками посіла третє місце в квартеті, упустивши шанс вийти в плей-офф турніру.