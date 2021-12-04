Вживані авто будуть дорожчати весь 2022 рік: прогноз експертів

Внаслідок нестачі мікрочіпів, що використовуються в автомобілях, на світовому ринку виник дефіцит нових машин. Він не вплинув на ціни вже замовлених авто в автосалонах, але посилив попит на вторинному ринку Європи та США, повідомляє UBR.

Цей тренд із запізненням прийшов в Україну - починаючи з вересня б/у авто вже зросли в ціні на 5-10%, і подорожчання продовжиться надалі. Такі оцінки озвучили експерти авторинку.

За прогнозами директора інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олега Омельницького, зростання цін на вживані іномарки продовжиться як мінімум до весни 2022 року.

При цьому подорожчання йтиме тими ж темпами в 5-10%, що і в 2021-му.

Засновник компанії Car4you Володимир Валуйський також нагадує про весняну активізацію авторинку, що в умовах нестачі машин означає чергову хвилю зростання цін.

У свою чергу керівник проекту "Авто24" Сергій Матусяк зазначив, що подорожчання б/у транспорту триватиме доти, доки не вдасться налагодити постачання нових авто.