Чи можна встановлювати АКБ більшої ємності: думка експерта

Через похолодання навантаження на автомобільний акумулятор зростає. Якщо батарея вже не нова, може виникнути необхідність її заміни. У зв’язку з цим часто виникає питання, чи можна встановлювати АКБ більшої ємності, повідомляє 24 Канал.

Зазвичай нормальний строк служби автомобільного акумулятора складає 4-6 років. У деяких випадках він може бути і більшим, але це, скоріше, виключення. Найчастіше проблеми з акумулятором починають проявлятись з похолоданням, коли масло у двигуні густішає і для запуску мотора потрібно більше енергії.

Якщо необхідність заміни АКБ вже виникла, багато хто хоче встановити акумулятор більшої ємності – це здається непоганою ідеєю з точки зору запасу енергії для старту та подальшого ресурсу АКБ. Але тут все не так однозначно.

Вибирати акумулятор на автомобіль варто насамперед виходячи із вимог автовиробника. Тобто, потрібно дивитися на ту АКБ, яка вже була встановлена на автомобіль, або звернутись до технічної документації автомобіля. Проте всі ми розуміємо, що кількість додаткового обладнання на борту збільшується, а відтак і навантаження на електричну систему загалом та на АКБ зокрема. Тому встановлення АКБ більшої ємності при таких обставина може бути виправданим.

"Тут варто відзначити два важливі моменти. По-перше, розмір нового акумулятора має бути аналогічним старому, так як більш ємні акумулятори мають великі розміри. У більшості випадків замість 55Аг не вдасться поставити 100Аг. По-друге, потрібно чітко усвідомлювати, що заряджатися такий АКБ буде довше, ніж старий, тому що генератор "розраховує", що стоїть оригінальна батарея і не може так само швидко заряджати більш ємні АКБ. Це потрібно врахувати особливо взимку, коли батарея повинна бути завжди заряджена на 100%, щоб забезпечити впевнений пуск двигуна в холодних умовах. Тому дуже велика різниця в ємностях може бути невиправданою. Крім того, постійний недозаряд АКБ веде до незворотної сульфатації та виходу їх ладу батареї" , – коментує Олександр Куров, продукт-фахівець Bosch з акумуляторних батарей.

Важливим моментом є режим експлуатації автомобіля. Якщо машина часто їздить на короткі відстані, акумулятор більшої ємності просто не буде встигати заряджатись. І навпаки, якщо щоденні пробіги досить тривалі, генератор матиме достатньо часу аби повністю відновити заряд батареї. У будь-кому випадку незначне відхилення показника ємності від рекомендованого заводом виробником може бути допустимим. І краще все ж таки відхилятись у бік збільшення ємності.

Під час роботи двигуна АКБ заряджається від генератора. Для заряджання акумулятора більшої ємності потрібно більше часу.

"Саме знання цих тонкощів є основою логіки лінійок АКБ Bosch для легкових автомобілів: у вищій серії ви отримуєте АКБ з більшою ємністю в тому ж типорозмірі корпусу. Наприклад, у батареї серії S3 (S3005) ємність 56 Аг, в аналогічній батареї серії S4 (S4005) вже 60Аг, а серії S5 (S5005) – 63Аг. Розмір корпусу, як було сказано вище, залишається тим самим, а ємність збільшується на 12,5%! Тому в своєму каталозі підбору АКБ ми завжди рекомендуємо кілька АКБ з різних серій, грунтуючись на своєму вже столітньому досвіді в батареях" , – підсумував фахівець.

Отже, вибираючи новий акумулятор потрібно зважувати на низку факторів. У переважній більшості випадків можна встановлювати АКБ більшої ємності, але "зростання" не повинно бути надто великим.