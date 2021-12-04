МЗС РФ відповіло на розкриття західними ЗМІ планів вторгнення в Україну

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала повідомлення західних ЗМІ про плани вторгнення в Україну, повідомляє "Коммерсант".

Марія Захарова звинуватила США у перекладанні відповідальності за ескалацію.

"Російські збройні сили на російській території - законне право суверенної держави. Виходячи з дій НАТО в регіоні (від маневрів в Чорному морі до поставок озброєнь на Україну), американська преса повинна бути стурбована агресивними діями не Росії, а США" , - сказала вона.

"Штати проводять спецоперацію з нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію. Її основу складають провокаційні дії поблизу російських кордонів, супроводжувані обвинувальною риторикою на адресу Москви".

"В принципі, нічого нового - класична західна тактика. Вражає тільки масштаб нахабства і брехні" , - додала Захарова.

Нагадаємо, The Washington Post повідомило﻿ про те, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.

Водночас німецьке видання Bild повідомило, що за даними західних розвідок, напад планується в три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин території України, включаючи Київ. Видання оприлюднило карту можливого вторгнення.