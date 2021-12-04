Перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Перший електромобіль Toyota дебютував у Європі
Фото: Toyota

У бельгійській столиці Брюсселі пройшла європейська прем'єра нової Toyota bZ4X, повідомляє РБК-Україна.

Це перша модель нового суббренда Toyota bZ - Beyond Zero.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Toyota bZ4X - це просторий і комфортабельний позашляховик з новою системою повного приводу, яка забезпечує кращу в своєму класі керованість і продуктивність на бездоріжжі, з окремими електродвигунами для кожної осі. І це перша модель, розроблена на базі нової електромобільної платформи.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

У конструкції використані аеродинамічні елементи, що керують потоком повітря над і під автомобілем і збільшують запас ходу. До них відносяться отвори в кутах переднього бампера, захист днища, обидва спойлера і задній дифузор.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Довга колісна база робить п'ятимісний салон комфортним для пасажирів, а низько посаджена панель приладів з семидюймовим дисплеєм і екран мультимедійної системи діагоналлю 12 дюймів розташовані прямо по лінії погляду водія над рульовим колесом. Об'єм багажного відділення становить до 452 л при піднятих спинках задніх сидінь.

Передньопривідна версія кросовера оснащена електродвигуном, що розвиває 204 к. с. і 265 Нм крутного моменту. До першої "сотні" машина вистрілює за 8,4 секунди. Повнопривідний варіант 218-сильний варіант проробляє ту ж операцію за 7,7 секунди. Пропонується і функція "однопедального" управління з посиленням рекуперації енергії гальмування, що дозволяє водієві прискорювати і сповільнювати автомобіль, використовуючи тільки педаль газу.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Батарея високої щільності ємністю 71,4 кВтг забезпечить більше 450 км запасу ходу на одній зарядці по випробувальному циклу WLTP. За допомогою станції швидкої зарядки потужністю 150 кВт 80% заряду акумуляторів можна заповнити приблизно за 30 хвилин.

У Toyota стверджують, що тягова батарея збереже 70% свого ємності навіть після 10 років експлуатації або одного мільйона кілометрів пробігу, за умови, що клієнт буде проходити щорічне то в авторизованій СТО японської марки.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Кросовер оснащений комплексом Toyota T-Mate, що об'єднує системи активної безпеки і допомоги водієві. Завдяки модернізованим камерам і радарам дальність виявлення і здатність автомобіля розпізнавати небезпеки і перешкоди покращилися.

Старт продажів електрокроссовера Toyota bZ4X запланований на середину 2022 року. Ціни і комплектації поки не називаються. Це перша з семи моделей під електричним суббредом bZ, які японська марка планує випустити в найближчі три роки.

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