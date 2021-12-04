Глінтвейн на Новий рік: 4 дивовижних рецепти до свята
Правильний рецепт глінтвейну - не менш важлива річ, ніж правильний рецепт олів'є на Новий рік 2022. Все тому, що алкогольний або безалкогольний напій такого плану не тільки зігріває, але і піднімає настрій, повідомляє УНІАН.
Сайт розповість, як можна приготувати вдома такий напій.
Глінтвейн для новорічної ночі
- Вино (червоне, сухе) - 0,75 мл
- Імбир (свіжий, нарізаний) - 1 ст. л.
- Бодян - 1 шт. (зірочка)
- Апельсин - 0,5 шт.
- Яблуко (маленьке) - 1 шт.
- Кориця - 1 шт. (паличка або 1 ч. л. порошку кориці)
- Цукор - 3 ст. л.
Нарізати апельсин та яблуко напівкружечками. Імбир почистити й нарізати пластинками (не дрібними), паличку кориці роздробити.
Після закінчення часу, вимкнути вогонь, накрити сотейник кришкою і дати настоятися напою 30 хвилин. Після розлити глінтвейн по келихах і подавати до столу.
Кавовий глінтвейн по-французьки
- Вино червоне сухе - 200 мл
- Вода - 200 мл
- Кориця (паличка) - 1 шт.
- Цукор коричневий - 3 ст. л.
- Апельсин - 0,5 шт.
- Кава натуральна - 2 ч. л.
- Бодян (зірочки) - 2 шт.
- Гвоздика (зірочки) - 5 шт.
- Мед
Для приготування краще використовувати натуральну каву. Заварити її в джезві або за допомогою кава-машини. Звісно, можна використовувати і розчинну каву, але смак і аромат буде дещо іншим.
Взяти паличку кориці, зірочки бодяну та гвоздики.
У ківш або каструльку налити вино, додати цукор. Налити заварену каву, додати прянощі й нагріти до розчинення цукру.
Апельсин нарізати на кружечки. Додати його до напою, нагріти, але не кип'ятити, до 70-80℃. Візуально нагрівати, поки не зникне біла піна.
Накрити ківш кришкою і дати настоятися 15-20 хвилин на вимкненій плиті.
Подавати напій гарячим у нагрітих келихах, стаканах - нагріти їх кілька хвилин протримавши під струменем гарячої води, а потім витерти сухим рушником.
Якщо недостатньо цукру, то можна додати мед. Під час подачі у келих покласти шматок апельсина.
Глінтвейн "Кароліна"
- Червоне вино - 400 мл
- Коньяк - 75 мл
- Горілка - 50 мл
- Цукор - 50г
- Мускатний горіх (тертий) - на смак
- Гвоздика - 1 щіпка
- Кориця - 3 щіпки
- Запашний перець - 2 горошини
- Лимон (для прикрашання) - 1 шт.
Червоне вино вилити в емальований посуд. Засипати цукор, покласти спеції.
Гріти, помішуючи дерев'яною ложкою, не доводити до кипіння.
Потім влити коньяк та горілку. Розігріти глінтвейн, не доводячи до кипіння.
Залити глінтвейн у термос, витримати щонайменше 1 годину. Потім можна вживати зігріваючий напій.
Безалкогольний глінтвейн
- Сік виноградний - 1 л
- Вода - 1 ст.
- Цедра лимона - 1 ст. л.
- Апельсин - 1 шт.
- Яблуко - 1 шт.
- Гвоздика - 3 шт.
- Запашний перець - 3-4 шт. (горошок)
- Свіжий імбир - 0,5 ч. л.
- Кориця - 0,5 ч. л.
- Кардамон - 3 дрібки
Далі додати сік, нарізані фрукти та цедру лимона. Добре прогріти, зняти з вогню і дати постояти під кришкою приблизно 20 хвилин. Подавати напій, прикрасивши паличкою кориці й скибочками фруктів.