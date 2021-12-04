Глінтвейн на Новий рік: 4 дивовижних рецепти до свята

Правильний рецепт глінтвейну - не менш важлива річ, ніж правильний рецепт олів'є на Новий рік 2022. Все тому, що алкогольний або безалкогольний напій такого плану не тільки зігріває, але і піднімає настрій, повідомляє УНІАН.

Сайт розповість, як можна приготувати вдома такий напій.

Глінтвейн для новорічної ночі

Вино (червоне, сухе) - 0,75 мл

Імбир (свіжий, нарізаний) - 1 ст. л.

Бодян - 1 шт. (зірочка)

Апельсин - 0,5 шт.

Яблуко (маленьке) - 1 шт.

Кориця - 1 шт. (паличка або 1 ч. л. порошку кориці)

Цукор - 3 ст. л.

Нарізати апельсин та яблуко напівкружечками. Імбир почистити й нарізати пластинками (не дрібними), паличку кориці роздробити.

Після закінчення часу, вимкнути вогонь, накрити сотейник кришкою і дати настоятися напою 30 хвилин. Після розлити глінтвейн по келихах і подавати до столу.

Кавовий глінтвейн по-французьки

Вино червоне сухе - 200 мл

Вода - 200 мл

Кориця (паличка) - 1 шт.

Цукор коричневий - 3 ст. л.

Апельсин - 0,5 шт.

Кава натуральна - 2 ч. л.

Бодян (зірочки) - 2 шт.

Гвоздика (зірочки) - 5 шт.

Мед

Для приготування краще використовувати натуральну каву. Заварити її в джезві або за допомогою кава-машини. Звісно, можна використовувати і розчинну каву, але смак і аромат буде дещо іншим.

Взяти паличку кориці, зірочки бодяну та гвоздики.

Як приготувати ароматний глінтвейн на Новий рік / фото pixabay.com

У ківш або каструльку налити вино, додати цукор. Налити заварену каву, додати прянощі й нагріти до розчинення цукру.

Апельсин нарізати на кружечки. Додати його до напою, нагріти, але не кип'ятити, до 70-80℃. Візуально нагрівати, поки не зникне біла піна.

Накрити ківш кришкою і дати настоятися 15-20 хвилин на вимкненій плиті.

Подавати напій гарячим у нагрітих келихах, стаканах - нагріти їх кілька хвилин протримавши під струменем гарячої води, а потім витерти сухим рушником.

Якщо недостатньо цукру, то можна додати мед. Під час подачі у келих покласти шматок апельсина.

Глінтвейн "Кароліна"

Червоне вино - 400 мл

Коньяк - 75 мл

Горілка - 50 мл

Цукор - 50г

Мускатний горіх (тертий) - на смак

Гвоздика - 1 щіпка

Кориця - 3 щіпки

Запашний перець - 2 горошини

Лимон (для прикрашання) - 1 шт.

Червоне вино вилити в емальований посуд. Засипати цукор, покласти спеції.

Гріти, помішуючи дерев'яною ложкою, не доводити до кипіння.

Рецепт зігріваючого глінтвейну / фото pixabay.com

Потім влити коньяк та горілку. Розігріти глінтвейн, не доводячи до кипіння.

Залити глінтвейн у термос, витримати щонайменше 1 годину. Потім можна вживати зігріваючий напій.

Безалкогольний глінтвейн

Сік виноградний - 1 л

Вода - 1 ст.

Цедра лимона - 1 ст. л.

Апельсин - 1 шт.

Яблуко - 1 шт.

Гвоздика - 3 шт.

Запашний перець - 3-4 шт. (горошок)

Свіжий імбир - 0,5 ч. л.

Кориця - 0,5 ч. л.

Кардамон - 3 дрібки

Далі додати сік, нарізані фрукти та цедру лимона. Добре прогріти, зняти з вогню і дати постояти під кришкою приблизно 20 хвилин. Подавати напій, прикрасивши паличкою кориці й скибочками фруктів.