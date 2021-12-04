Глінтвейн на Новий рік: 4 дивовижних рецепти до свята

Глінтвейн на Новий рік: 4 дивовижних рецепти до свята
Фото: Рixabay

Правильний рецепт глінтвейну - не менш важлива річ, ніж правильний рецепт олів'є на Новий рік 2022. Все тому, що алкогольний або безалкогольний напій такого плану не тільки зігріває, але і піднімає настрій, повідомляє УНІАН.

Сайт розповість, як можна приготувати вдома такий напій.

Глінтвейн для новорічної ночі

  • Вино (червоне, сухе) - 0,75 мл
  • Імбир (свіжий, нарізаний) - 1 ст. л.
  • Бодян - 1 шт. (зірочка)
  • Апельсин - 0,5 шт.
  • Яблуко (маленьке) - 1 шт.
  • Кориця - 1 шт. (паличка або 1 ч. л. порошку кориці)
  • Цукор - 3 ст. л.

Нарізати апельсин та яблуко напівкружечками. Імбир почистити й нарізати пластинками (не дрібними), паличку кориці роздробити.

Після закінчення часу, вимкнути вогонь, накрити сотейник кришкою і дати настоятися напою 30 хвилин. Після розлити глінтвейн по келихах і подавати до столу.

Кавовий глінтвейн по-французьки

  • Вино червоне сухе - 200 мл
  • Вода - 200 мл
  • Кориця (паличка) - 1 шт.
  • Цукор коричневий - 3 ст. л.
  • Апельсин - 0,5 шт.
  • Кава натуральна - 2 ч. л.
  • Бодян (зірочки) - 2 шт.
  • Гвоздика (зірочки) - 5 шт.
  • Мед

Для приготування краще використовувати натуральну каву. Заварити її в джезві або за допомогою кава-машини. Звісно, можна використовувати і розчинну каву, але смак і аромат буде дещо іншим.

Взяти паличку кориці, зірочки бодяну та гвоздики.

Як приготувати ароматний глінтвейн на Новий рік / фото pixabay.com
Як приготувати ароматний глінтвейн на Новий рік / фото pixabay.com

У ківш або каструльку налити вино, додати цукор. Налити заварену каву, додати прянощі й нагріти до розчинення цукру.

Апельсин нарізати на кружечки. Додати його до напою, нагріти, але не кип'ятити, до 70-80℃. Візуально нагрівати, поки не зникне біла піна.

Накрити ківш кришкою і дати настоятися 15-20 хвилин на вимкненій плиті.

Подавати напій гарячим у нагрітих келихах, стаканах - нагріти їх кілька хвилин протримавши під струменем гарячої води, а потім витерти сухим рушником.

Якщо недостатньо цукру, то можна додати мед. Під час подачі у келих покласти шматок апельсина.

Глінтвейн "Кароліна"

  • Червоне вино - 400 мл
  • Коньяк - 75 мл
  • Горілка - 50 мл
  • Цукор - 50г
  • Мускатний горіх (тертий) - на смак
  • Гвоздика - 1 щіпка
  • Кориця - 3 щіпки
  • Запашний перець - 2 горошини
  • Лимон (для прикрашання) - 1 шт.

Червоне вино вилити в емальований посуд. Засипати цукор, покласти спеції.

Гріти, помішуючи дерев'яною ложкою, не доводити до кипіння.

Рецепт зігріваючого глінтвейну / фото pixabay.com
Рецепт зігріваючого глінтвейну / фото pixabay.com

Потім влити коньяк та горілку. Розігріти глінтвейн, не доводячи до кипіння.

Залити глінтвейн у термос, витримати щонайменше 1 годину. Потім можна вживати зігріваючий напій.

Безалкогольний глінтвейн

  • Сік виноградний - 1 л
  • Вода - 1 ст.
  • Цедра лимона - 1 ст. л.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Яблуко - 1 шт.
  • Гвоздика - 3 шт.
  • Запашний перець - 3-4 шт. (горошок)
  • Свіжий імбир - 0,5 ч. л.
  • Кориця - 0,5 ч. л.
  • Кардамон - 3 дрібки

Далі додати сік, нарізані фрукти та цедру лимона. Добре прогріти, зняти з вогню і дати постояти під кришкою приблизно 20 хвилин. Подавати напій, прикрасивши паличкою кориці й скибочками фруктів.

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