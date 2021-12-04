У Карпатах позначили 3 рівень сніголавинної небезпеки
У суботу, 4 грудня, в Українських Карпатах встановлено значну небезпеку сходження лавин, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня - у високогір'ї східної частини Закарпатської області втримається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - зазначається в повідомленні.