Розсекречено дизайн головного смартфона Xiaomi

У мережі з'явилося зображення флагмана Xiaomi 12. Знімок підтвердив інформацію про основну камеру на 50 Мп, що раніше з'явилася, повідомляє Газета.ru.

Рендер демонструє дизайн смартфона з усіх боків. Так, на лицьовій частині розташований дисплей з вирізом під фронтальну камеру по центру, вигнутими гранями та тонкими рамками. На задній кришці блок камер нагадує той, що був у минулому Mi 10T з невеликими змінами. При цьому основний модуль 50 Мп виглядає масивним.

Згідно з останньою інформацією, лінійка Xiaomi 12 буде представлена звичайною моделлю і Xiaomi 12 Pro. Офіційно підтверджено, що вони будуть працювати на базі платформи Snapdragon 8 Gen 1, що дебютувала 1 грудня.

Інсайдери також повідомляють, що старша версія отримає 6,7-дюймовий екран з роздільною здатністю 2K+ і частотою оновлення зображення 120 Гц.

Згідно з витоками, анонс смартфонів серії Xiaomi 12 має відбутися 28 грудня 2021 року в Китаї. Коли смартфони з'являться на російському ринку та за якою ціною залишається невідомим.