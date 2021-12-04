У РФ через сильне зледеніння ледь не розбився пасажирський літак

У Росії набула широкого резонансу аварійна посадка пасажирського лайнера авіакомпанії S7, який 2 грудня летів з Магадана в Новосибірськ, але був змушений сісти в Іркутську (рейс S7 5220), повідомляє Новое время.

Як заявили згодом в авіакомпанії S7 Airlines, під час виконання рейсу S7 5220 Магадан - Новосибірськ літак потрапив у зону сильного зледеніння, "що призвело до відключення автопілота". На борту було 199 пасажирів і 7 членів екіпажу, під час позапланової посадки в Іркутську ніхто не постраждав. Рейс виконував літак Airbus A320neo.

Через зледеніння екіпаж лайнера ледве міг зберігати управління літаком: не відповідали дійсності показники швидкості, також могли бути недостовірними деякі інші показники, зокрема крену і тангажу, повідомляє S7 Airlines про попередню оцінку фахівців, які вивчають розшифровку параметрів польоту. Крім того, літак різко втратив висоту, і аварійна частина польоту проходила на ешелоні значному нижчому за розрахунковий.

Дані сайту FlightRadar24 демонструють, як обмерзлий літак після вильоту з аеропорту Сокол (Магадан) фактично втратив курс / Скриншот: FlightRadar24

Авіакомпанія не виключає ймовірності того, що "обробку судна проти зледеніння в аеропорту вильоту було проведено з порушеннями". Через це зледеніння могло утворитися ще до зльоту.

Інформація про це ймовірне порушення обробки поширюється в російських ЗМІ та Телеграм-каналах. Зокрема Телеграм-канал Shot повідомив, що замість спеціальних реагентів літак могли обробити спиртовмісною незамерзаючою рідиною для скла автомобіля (т. зв. "незамерзайкою").

"На висоті близько 4000 метрів відмовила електроніка, літак став сильно кренитися - спочатку на один бік, потім на іншій - майже на 90 градусів, катастрофічно втрачаючи при цьому висоту. Пілотам дивом вдалося в ручному режимі долетіти до Іркутська і посадити судно. Зазвичай літаки перед зльотом обробляють реагентом проти зледеніння, що містить гліколь. Але у пробах, узятих на бетоні аеродрому, гліколю немає. Тільки метиловий спирт. За нашими даними, після інциденту інженер магаданського аеродрому, відповідальний за підготовку лайнера до польоту, втік" , – йдеться в повідомленні.

Цей Телеграм-канал — разом з багатьма іншими ЗМІ та блогерами — оприлюднив переговори пілотів із диспетчерами. Вони свідчать про складну ситуацію, в якій опинився екіпаж через зледеніння лайнера.

"Ми не можемо літак стабілізувати […]. Поки що нічого не можемо [набрати необхідну висоту]. Дуже сильне зледеніння" , — кажуть на цих записах пілоти.

Пасажири злощасного рейсу розповіли ЗМІ, що ситуація в салоні була близькою до катастрофічної.

"Почалося сильне деренчання, літак почало хитати з боку в бік. Потім ніс літака різко пішов униз, і ми стали на швидкості знижуватися, падати. Люди закричали, молилися, ніхто нічого не розумів. Ми з чоловіком обнялися, попрощалися. Але пілотам вдалося вирівняти літак, полетіли. Щось з електронікою було, мабуть, лампочки в салоні блимали" , — розповіла одна з пасажирок.

Регіональне управління Слідчого комітету РФ вже розпочало перевірку інциденту за ч. 1 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту).