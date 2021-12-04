Шольц планує залишитися на посаді канцлера ФРН на другий термін

Кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц має намір очолювати уряд більше одного терміну. Він зазначив, що коаліція "світлофора" планує працювати разом, в "дружніх відносинах", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як зазначає видання, на з'їзді партії СДПН майбутній канцлер Олаф Шольц підтвердив свою мету залишатися в уряді більше чотирьох років. Політик також заявив, що нова коаліція у складі очолюваної ним політсили, "зелених" і ліберальної Вільної демократичної партії планує працювати разом, "щоб по-дружньому співпрацювати і бути знову обраною" на новий термін.

"У Німеччині може відбутися прорив (при коаліційному уряді - ред.)" , - підкреслив Шольц.

Він також додав, що новий уряд прийшов до влади у вирішальний момент і спробує домогтися прогресу у вирішенні наявних проблем.

Нагадавши, голосування в Бундестазі (парламент Німеччини) щодо обрання нового канцлера заплановано на 8 грудня. Очікується, що Ангелу Меркель на цій посаді змінить Олаф Шольц.