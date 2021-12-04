Доступні смартфони Samsung отримають захист від вологи

За даними південнокорейського видання TheElec, компанія Samsung додасть захист від вологи до смартфонів Galaxy початкового та середнього рівня у 2022 році, повідомляє 3Dnews.

Таким чином компанія має намір зміцнити свої позиції на ринку доступних пристроїв, де лідирують такі китайські гіганти, як Xiaomi та Oppo.

Повідомляється, що таке рішення дозволить Samsung не тільки зробити свої смартфони привабливішими для споживачів, але й спростити процес виробництва задньої кришки пристроїв, а також зменшити вартість цієї деталі. В даний час захист від вологи доступний лише у флагманських рішеннях Samsung, таких як смартфони Galaxy S21, та в обмеженій кількості моделей високого та середнього рівня.

За даними TheElec, Galaxy A33, запуск якого очікується у січні, стане першим доступним смартфоном компанії, захищеним від попадання вологи всередину корпусу.

Поки що невідомо, яким рейтингом вологозахисту зможуть похвалитися доступні смартфони Samsung. Нагадаємо, що пристрої серії Galaxy S21 захищені від пилу та вологи за стандартом IP68, який дозволяє їм бути стійкими до пилу, бруду та піску, а також зануренню у воду на глибину до 1,5 метра на термін до 30 хвилин.