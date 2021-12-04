Саакашвілі в руставській в'язниці лікували психотропними препаратами – лікар

Керівник грузинського центру "Емпатія" лікар Маріам Джишкаріані заявляє, що колишньому президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі лікарі в руставській в'язниці прописали досить високі дози психотропних препаратів, у яких не було необхідності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Таке зловживання психотропними препаратами за міжнародними стандартами можна розцінювати, як фармакологічні тортури та жорстоке поводження з пацієнтом" , - сказала Джишкаріані в інтерв'ю грузинському телеканалу "Мтаварі архі".

Вона не виключає, що уряду та Міністерству юстиції Грузії доведеться відповісти в Страсбурзькому суді з прав людини на запитання, чому Саакашвілі прописали психотропні препарати у високих дозах.

"Наразі в Саакашвілі проявляється посттравматичний стресовий розлад, який потребує лікування тривалістю два-три місяці, але не в руставській в'язниці" , - сказала Джишкаріані.

Лікарі центру "Емпатія" на альтернативній основі з діючим лікарським консиліумом двічі оглядали Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, де він проходить лікування.