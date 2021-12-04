Google анонсувала 10 нових функцій в Android

Підбиваючи підсумки 2021 року, представники Google анонсували глобальний апдейт ОС Android. Як запевняє компанія, незабаром користувачі отримають доступ відразу до десяти нових функцій, які істотно розширять функціональність системи, повідомляє 4PDA.

Зокрема, Google представить функцію Family Bell, завдяки якій користувачі зможуть відслідковувати сімейний порядок дня та планувати спільні події. У момент наближення важливого заходу усі члени сім'ї отримають нагадування. Крім того, будуть доступні гнучкі налаштування оповіщень про майбутні завдання.

Крім того, розробники мають намір випустити одразу кілька нових віджетів, які спростять взаємодію з популярними сервісами. Наприклад, користувачі Google Play Книги отримають швидкий доступ до бібліотеки та відстеження прогресу під час прослуховування аудіокниг. Аналогічне нововведення чекає і на сервіс YouTube Music — віджет забезпечить доступ до нещодавно прослуханих треків та елементів управління з домашнього екрану.

У «Google Фото» з'явиться новий віджет «Люди та свійські тварини», запуск якого заплановано вже наступного тижня. Достатньо вибрати кілька фотографій, після чого алгоритм згенерує готовий колаж. Оновлення торкнеться і функції «Спогади», яка дозволить перейменовувати, персоналізувати та видаляти елементи з сітки фотографій.

Власників автомобілів чекає нововведення, яке дозволить системі Android Auto автоматично синхронізуватися зі смартфоном одразу після того, як користувач опиниться в салоні. Крім того, компанія готує кілька нових варіантів швидких відповідей на повідомлення, які дозволять сповістити людину про швидке прибуття або запізнення, не відволікаючись від дороги.

З'явиться в Android та можливість пошуку музики за допомогою голосу у будь-яких мультимедійних програмах, встановлених на смартфоні. Нарешті, стане доступним використання цифрового ключа для розблокування автомобіля - правда, на релізі функція буде доступна тільки для деяких моделей BMW.

У Google зазначили, що планують інтегрувати в оновлення та кілька функцій, пов'язаних із конфіденційністю. Для програм з'явиться автоматичне вимкнення дозволів після закінчення певного періоду неактивності. Глобальний апдейт буде доступний на великій кількості пристроїв, а серед мінімальних вимог зазначено наявність операційної системи не старше Android 6.0.