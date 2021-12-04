Toyota все-таки зважилася припинити продаж авто з ДВЗ

Європейська влада майже одноголосно вирішила заборонити продажі машин з ДВЗ з 2035 року, і тепер Toyota змушена підлаштовуватися під нові умови, повідомляє 3Dnews.

Ще недавно Toyota намагалася переконати громадськість, що виробництво електромобілів завдає більше шкоди природі, ніж експлуатація гібридів, а як альтернативу ДВЗ розглядали тільки водневі паливні осередки.

Консерватизм Toyota простежується в багатьох рішеннях компанії, але у разі переходу на електротягу фігурував і здоровий фінансовий розрахунок. Вклавши величезні гроші як у розширення гами гібридів, так і в розробку машин на водневому паливі, Toyota не була готова відмовитися від цих напрямків бізнесу на користь батарейних електромобілів. Символічним кроком виявилася нещодавня демонстрація представниками Toyota силової установки на базі традиційного ДВЗ, переробленого під споживання водню як паливо. Словом, у громадській сфері робилося все для того, щоб переконати громадськість у доцільності існування розумної альтернативи переходу на акумуляторні електромобілі.

Тим більше здивування викликає публікація на сторінках сайту Bloomberg, в якій представники Toyota заявили про готовність компанії відмовитися від продажу автомобілів в Європі з ДВС до 2035 року. У країнах Західної Європи компанія до кінця десятиліття доведе частку транспортних засобів із нульовим викидом до половини на первинному ринку. Якщо врахувати, що у 2025 році ця частка ледве перевищить 10%, то цілі поставлені вельми агресивні.

При цьому керівництво Toyota висловлює надію, що європейська влада зі свого боку докладе максимум зусиль до розвитку зарядної інфраструктури та трансформації енергетичної галузі з метою переходу на відновлювані джерела. Це стосується розвитку європейської мережі як зарядних станцій, і водневих заправок. Варто додати, що всередині Європи немає одностайності щодо термінів відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Якщо Німеччина готова перетнути цю межу до 2030 року, то Франція просить збільшити допустимі терміни реалізації гібридів, що заряджаються, а Італія намагається лобіювати інтереси виробників спорткарів з потужними бензиновими двигунами, домагаючись безстрокового скасування заборони на їх реалізацію.

Найближчим конкурентом Toyota на світовому ринку є Volkswagen, і цей європейський концерн вказав на вельми агресивні цілі з переходу на батарейні електромобілі. У Європі продаж машин з ДВЗ він припинить до 2035 року. Американська корпорація Ford Motor повністю перейти на електротягу розраховує вже до 2030 року, виробники деяких нішевих моделей готові зробити це ще раніше. Представники Toyota довгий час наполягали, що подібними обіцянками реальні викиди парникових газів скоротити не вдасться, і краще було б робити ставку на поширення гібридів, що заряджаються, доки технології не дозволять зробити акумуляторні електромобілі більш доступними за ціною.

Помітно, що Toyota почала змінювати свою позицію щодо електромобілів. Наступного року на світовий ринок вийде електронний кросовер bZ4X, а ще шість моделей сімейства з'являться до середини десятиліття. Споріднений кросовер RZ марки Lexus буде представлений у наступному півріччі, за його допомогою Toyota розраховує подвоїти до 2025 року кількість машин, що продаються в Європі, своєї люксової марки. У Китаї було вирішено боротися за місце на локальному ринку електромобілів за допомогою доступного седана, що використовує батареї BYD типу LFP.

Істотні кошти буде вкладено японським автогігантом у збільшення обсягів виробництва тягових батарей. Вони вже використовуються в гібридах Toyota та Lexus, але зараз щорічно випускається не більше 6 ГВт·год акумуляторів у еквівалентній ємності. До кінця десятиліття компанія розраховує збільшити цей показник до 200 ГВт·год.

Не буде занедбаний і напрямок водневого транспорту. Легкова модель Mirai другого покоління хоч і відстає від популярності від конкуруючих машин марок Hyundai і Kia, власні обсяги продажів збільшує впевненими темпами. Загалом за свою історію Toyota вже продала майже 20 млн автомобілів, оснащених тяговими електродвигунами, хоча більшість із них і є гібридами з двигунами внутрішнього згоряння. Наступного місяця на підприємстві в Бельгії розпочнеться випуск водневих паливних осередків другого покоління, які також знайдуть застосування на вантажному та залізничному транспорті, а також автобусах та морських судах.

Водневий транспорт має важливу перевагу - на поповнення запасу ходу він вимагає набагато менше часу, ніж акумуляторний, а корисне навантаження при цьому не приховується масою тягових батарей. У Toyota визнають, що поки що складно судити, яка з технологій спрацює найкраще, тому має сенс пробувати різні підходи у зниженні вуглецевих викидів.