Гороскоп на 5 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 5 грудня 2021 року, а це друга місячна доба, радить продовжувати будувати амбітні плани, а заодно акумулювати сили на їхню реалізацію, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

сідати на дієту або як мінімум переглянути свій раціон;

довіряти своїй інтуїції;

починати нові справи;

займатися спортом;

ходити в храм.

Сьогодні не можна:

беззастережно довіряти своєму оточенню: це час перевірки друзів і партнерів на вірність і порядність;

відмовляти в допомозі;

лінуватися.

Сьогодні високий ризик захопитися своїми планами і втратити контроль над своїми емоціями та фінансами, тому періодично варто пригальмовувати і хоча б намагатися тверезо оцінювати обставини і свої сили.

Овен

Відмінний день для пасивної діяльності: можна аналізувати, будувати плани, придумувати нові проекти (особливо по роботі). А ось практичні справи краще відкласти на потім: сьогодні на них просто не вистачить фізичних сил.

Телець

Найкраще будуть вдаватися справи, які представникам знака до душі. На цьому терені на них чекає успіх. А все, що робиться з-під палиці – приречене на провал, не варто на це і сили витрачати.

Близнюки

З будь-якої дискусії представники знаку сьогодні вийдуть переможцями. Тому саме сьогодні варто займатися презентаціями своїх проектів і науковими диспутами.

А ось із друзями і членами сім'ї краще в суперечки не вступати: виграти-то ви виграєте – але образу на вас затамують. Чи варте воно того?

Рак

Активна діяльність (особливо та, де рішення потрібно приймати швидко) представникам знака сьогодні протипоказана. Якщо є хоч найменша можливість, то день краще провести в пасивно-умиротвореному стані.

Інакше низький рівень концентрації й уважності загрожує обернутися для вас неправильними рішеннями і проблемами в майбутньому.

Лев

Представники знака будуть сьогодні одержимі якоюсь ідеєю фікс. Сміливо беріться за її реалізацію: саме зараз зірки як ніколи прихильні до ваших проектів.

Діва

Добре будуть вдаватися ті справи, які вимагають організаторських здібностей. Сміливо беріть на себе ініціативу і не бійтеся звертатися за допомогою: сьогодні вам у ній не відмовлять.

Терези

Сьогодні представникам знака можна сміливо побайдикувати. Вирішення робочих питань у цю місячну добу можна і потрібно відкласти, а ось спілкування з сім'єю і турбота про себе – це і є найкращий відпочинок.

Скорпіон

Дуже вдалий день, тому не варто витрачати його енергетику на дрібні і маловигідні справи – краще докласти сили до чогось важливого і перспективного.

Стрілець

Трудомістка робота цього дня - вірний шлях до перевтоми. Сьогодні варто збирати сили, тому від роботи і рутинних справ краще відмовитися. І дозволити собі нарешті відпочинок!

Козеріг

Найкраще буде вдаватися робота на самоті та проекти, де не потрібна командна підтримка. Інші люди будуть сьогодні лише дратувати і гальмувати активних Козерогів.

Водолій

Не варто сьогодні вирішувати чужі проблеми - особливо, якщо вас про це ніхто не просить. Краще зайнятися своїми справами. Особливо, якщо справи стосуються творчих проектів.

Риби

Відмінний день для спілкування і, особливо, - для обговорення геніальних "риб'ячих" ідей. Тільки не треба засмучуватися, якщо ваші ідеї з ходу не знайшли гарячої підтримки і не зірвали бурхливих овацій. Просто оточуючим потрібен час, щоб оцінити всю красу задумки.