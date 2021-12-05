Болять вени: список продуктів для здорових і красивих ніг
Красиві ніжки - не тільки ті, які "пропрацювали" на тренажерах в спортзалі, це ще й здорові вени, що не болять і не "випирають", повідомляє РБК-Україна.
Щоб ноги не набрякали, а вени не роздувалися, варто звернути увагу на продукти, які є в раціоні кожен день. Заради здоров'я, від якихось з них доведеться відмовитися, але результат того вартий!
Спеціаліст з харчування, нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як підтримати свої вени. Вона дала список продуктів і корисних добавок, а також порадила, які продукти обмежити.
Здорові вени на ногах: що обмежити⠀
1. Через затримку рідини
- Консерви, маринади, копченості, гостра їжа.⠀
2. Через згущення крові
- Алкоголь, молочні продукти, картопля, банани, волоські горіхи.
- Міцний чай і кава.
- Також будьте уважні з вітаміном К: міститься в зеленому горосі, цвітній капусті, зелених помідорах, волоських горіхах, шпинаті, сої, печінки і яйцях.
3. Через провокації запорів - продукти
- Кава, шоколад, шліфований рис, макарони, манна крупа, хліб, шкірка хурми, гранат, зелені банани, груша, селера, крохмаль, желатин.
4. Через підняття холестерину - продукти
- Тваринні жири (жирні сорти м'яса, жовтки яєць). Жирні молочні продукти (вершки, масло, сметана, сири).
5. Через провокацію ожиріння - продукти
- Прості вуглеводи: цукор, рафіновані продукти, борошняне, трансжири.
Продукти, що зміцнюють стінки судин⠀
- Часник
- Вишня, черешня
- Імбир
- Буряк
- Ягоди (калина, журавлина, брусниця, обліпиха, агрус, смородина, полуниця, шипшина)
- Зелений чай
- Жирні сорти риб
- Лляна олія
- Куркума, кориця
- Морепродукт
- Томати, болгарський перець
- Білі гриби
- Цитрус
Як підтримати вени добавками ⠀
- Гінкго білоба, екстракт виноградної кісточки, рутин, вітамін С,
- Омега 3, готу кола, кінський каштан, гесперидин, діосмін.⠀
Будьте уважні! Кожен препарат підбирається індивідуально, за станом здоров'я, зверніться до фахівця.