Болять вени: список продуктів для здорових і красивих ніг

Красиві ніжки - не тільки ті, які "пропрацювали" на тренажерах в спортзалі, це ще й здорові вени, що не болять і не "випирають", повідомляє РБК-Україна.

Щоб ноги не набрякали, а вени не роздувалися, варто звернути увагу на продукти, які є в раціоні кожен день. Заради здоров'я, від якихось з них доведеться відмовитися, але результат того вартий!

Спеціаліст з харчування, нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як підтримати свої вени. Вона дала список продуктів і корисних добавок, а також порадила, які продукти обмежити.

Здорові вени на ногах: що обмежити⠀

1. Через затримку рідини

Консерви, маринади, копченості, гостра їжа.⠀

2. Через згущення крові

Алкоголь, молочні продукти, картопля, банани, волоські горіхи.

Міцний чай і кава.

Також будьте уважні з вітаміном К: міститься в зеленому горосі, цвітній капусті, зелених помідорах, волоських горіхах, шпинаті, сої, печінки і яйцях.

3. Через провокації запорів - продукти

Кава, шоколад, шліфований рис, макарони, манна крупа, хліб, шкірка хурми, гранат, зелені банани, груша, селера, крохмаль, желатин.

4. Через підняття холестерину - продукти

Тваринні жири (жирні сорти м'яса, жовтки яєць). Жирні молочні продукти (вершки, масло, сметана, сири).

5. Через провокацію ожиріння - продукти

Прості вуглеводи: цукор, рафіновані продукти, борошняне, трансжири.

Продукти, що зміцнюють стінки судин⠀

Часник

Вишня, черешня

Імбир

Буряк

Ягоди (калина, журавлина, брусниця, обліпиха, агрус, смородина, полуниця, шипшина)

Зелений чай

Жирні сорти риб

Лляна олія

Куркума, кориця

Морепродукт

Томати, болгарський перець

Білі гриби

Цитрус

Як підтримати вени добавками ⠀

Гінкго білоба, екстракт виноградної кісточки, рутин, вітамін С,

Омега 3, готу кола, кінський каштан, гесперидин, діосмін.⠀

Будьте уважні! Кожен препарат підбирається індивідуально, за станом здоров'я, зверніться до фахівця.