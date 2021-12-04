США завдали удару по ватажку "Аль-Каїди" в Сирії

Метою авіаудару був впливовий керівник та планувальник "Аль-Каїди", проте жертвами могли стати також мирні жителі, повідомляє Корреспондент.

Американські військові в п'ятницю, 3 грудня, завдали удару по одному з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії. Про це телеканалу Fox News повідомив офіційний представник Центрального командування ЗС США Білл Урбан.

Зазначається, що удару було завдано за допомогою безпілотника неподалік Ідліба. Як зазначив Урбан, згідно з первинним аналізом, можливі жертви серед мирного населення.

"Ми намагаємося уникати жертв невинних і робимо все можливе, щоб запобігти цьому. Про можливість втрат серед мирного населення негайно повідомлено Центральному командуванню. Ми починаємо глибоке розслідування", - зазначив він, додавши, що результати розслідування будуть опубліковані, "як тільки це стане доречним.".