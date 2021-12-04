Порошенко пояснив, як стримати російську агресію

Путін має розуміти, що у разі посилення військової агресії проти України він отримає солідарну відсіч всього світу, повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 сказав п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він зазначив, що Україні потрібне летальне оборонне озброєння, а для Кремля – список "пекельних" санкцій, які будуть запровадженні у разі наступу.

"Усі мають розуміти: нам не потрібні солдати НАТО на лінії фронту із Росією. Я пишаюся тим, що за п’ять років мого президентства ми створили одну з найефективніших і найсильніших армій на континенті. Ми здатні захистити свою землю самі, але нам безумовно потрібна оборонна зброя та "пекельні" санкції проти Росії сьогодні, якщо агресія продовжуватиметься" , – наголошує Петро Порошенко.

"Нам точно потрібна підтримка України з боку ЄС та США на шляху реформ, які зміцнюють стійкість нашої країни. Нам безумовно необхідна єдність усього Вільного світу. У цій ситуації нам потрібен сильний та єдиний голос для дипломатичного тиску на Росію. І в такому разі немає сумнівів, що ми досягнемо успіху" , – вважає Порошенко.

"Якщо ви запитаєте мене, чи можна очікувати, що Путін піде на нову загострення війни, я відповім так: ніхто не знає, тому що Путін і сам не знає, чи піде він далі чи ні. Це залежатиме від того, наскільки ефективним, наскільки сильним та наскільки об’єднаним буде Вільний світ" , – говорить Петро Порошенко.