COVID-19 вперше виявили у бегемотів

На коронавірус захворіли двоє вихованців зоопарку в Бельгії. Для вчених залишається загадкою, як це стало можливим, оскільки ніхто зі співробітників, що контактували з тваринами, не хворів, повідомляє Корреспондент.

У двох бегемотів, які мешкають у зоопарку бельгійського Антверпена, виявили коронавірус. Наразі вчені з інституту Sciensano намагаються зрозуміти, як тварини могли заразитися, оскільки в жодного із співробітників зоопарку коронавірус не зафіксований. Про це пише бельгійське видання Nieuwsblad.

Зазначається, що дослідники бельгійського медичного інституту виявили COVID-19 у бегемотів Імані та Гермієн.

"Досі залишається незрозумілим, як тварини могли заразитися - всі люди, які доглядають за ними, мають негативні тести на коронавірус", - йдеться в повідомленні .

Хворобу у тварин виявив ветеринар зоопарку, який помітив, що обидві тварини "випльовують соплі", і зробив аналіз цих виділень. Тести на СOVID-19 виявилися позитивними в обох бегемотів. Це винятковий випадок, оскільки така інфекція вперше виявлена ​​у цього виду тварин.

Проблемний вольєру негайно закрили для відвідувачів, а доглядачів зоопарку, крім захисних масок та дезінфекції взуття, зобов'язали також носити захисні окуляри під час контакту з тваринами та щодня проходити експрес-тест на коронавірус.

За даними зоопарку, на які посилається видання, бегемоти зараз почуваються добре, але доступ до них буде відкритий знову лише після підтвердження негативного тесту на COVID-19.