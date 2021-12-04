На розвиток економіки піде 9% видатків бюджету

Прем'єр-міністр запевнив, що всі урядові та президентські програми будуть забезпечені необхідним ресурсом, повідомляє Корреспондент.

На інвестиції у розвиток економіки наступного року спрямують 140 млрд грн або 9,4% від усіх видатків Державного бюджету. Про це у суботу, 4 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

З його слів, це рекордний показник за останнє десятиліття.

"Варто також зазначити, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий обсяг капітальних видатків, як це буде у 2022 році: 140 млрд грн, або 9,4% від усіх видатків – це інвестиції у розвиток економіки", – зазначив Шмигаль .

Глава уряду вкотре запевнив у тому, що Держбюджет-2022 збалансований та реалістичний, а пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, безпека та оборона, інфраструктура, підтримка бізнесу, а також підвищення соціальних стандартів.

"За всіма цими ключовими напрямками заплановано збільшення видатків, що дозволить продовжити реалізацію ініціатив президента та низки урядових програм. Збільшення зарплат медпрацівникам, збільшення стипендій студентам, реалізація програм Великого будівництва та Великої термомодернізації, пільгових кредитів та доступної іпотеки - все це буде забезпечено необхідним ресурсом", – написав Шмигаль .

Він також нагадав, що з 1 грудня розмір мінімальної зарплати збільшено до 6500 грн., що є другим підвищенням за цей рік.