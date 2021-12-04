У Харкові обмежать рух транспорту з нагоди дня ЗСУ

У Харкові в понеділок обмежать рух транспорту з нагоди проведення урочистих заходів до Дня Збройних сил України (ЗСУ), а також відбудеться телеміст за участю кількох українських міст, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як пише прес-служба Національної поліції Харківської області, з 22:00 04 грудня до 22:00 06 грудня у зв'язку з проведенням підготовки та святкування Дня ЗСУ рух транспортних засобів площею Свободи від вул.Сумської до вул.Тринклера, а також паркування автомобілів буде заборонено. У зв'язку з цим рух Білгородським шосе у напрямку П'ятихаток може бути утруднений.

"Поліція Харківської області звертається до водіїв з проханням врахувати тимчасові зміни в русі та планувати свій маршрут. Просимо з розумінням поставитися до незручностей, які одразу після завершення заходів будуть скасовані, а рух транспортних засобів – відновлено" , - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, у прес-службі Міністерства оборони повідомили, що 6 грудня о 18.00 відбудуться урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ за участю президента Володимира Зеленського, керівництва Міноборони та ЗСУ. Заходи пройдуть одночасно на площі Свободи в Харкові, біля Морського вокзалу Одеси, на площі Миру в Краматорську, в с.Озерне Житомирської області, біля Національної академії сухопутних військ ім.Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, на перехресті вулиць Героїв Майдану та Стрийської, площі у Києві.

Зазначається, що у рамках святкування між цими містами проведуть телеміст "Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне".

Як інформує прес-служба Міноборони, відбудуться покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, відбудуться церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановано виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи.

Крім того, на головній площі Харкова відбудеться військовий марш та передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

В Одесі за участю глави Міноборони Резнікова відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України двох патрульних катерів типу "Айленд". У Краматорську до телемосту приєднається командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

У свою чергу, у Житомирській області Повітряним силам ЗС України передадуть гелікоптер Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 та АН-26, а у Львові, Києві та Одесі представники ЗСУ отримають 15, 13 та 12 одиниць автомобілів HMMWV.