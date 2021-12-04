Польські прикордонники затримали російське судно

Польські прикордонники затримали в Балтійському морі російське судно, яке ледве не протаранило пляж, повідомляє УНІАН.

Як пише Польське радіо, російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до ґданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.

"Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю, а два офіцери – по 1,5" , - йдеться у повідомленні.

Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, і працівники польської прикордонної служби займаються його оформленням.

Зазначається, що дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад 7 метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.

Нагадаємо, нещодавно російське риболовецьке судно "Онега" затонуло в Баренцевому морі поблизу Нової Землі (Архангельська область РФ). За попередніми даними, причиною НП стало обмерзання. У момент інциденту на борту перебували 19 осіб, врятувати поки вдалося лише двох.