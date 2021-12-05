"Провали" в ліжку: що заважає жінці отримати оргазм

Про жіночий оргазм ми вже писали чимало. Але досі про це мало хто говорить вголос. Хіба що з близькими подруга, які можуть в разі чого дати корисну пораду, повідомляє WomanHit.

Проблема в тому, що поради не завжди працюють. За даними експертів, кожна друга жінка скаржиться на неможливість отримати цей самий оргазм, вважаючи, що з нею щось не так, раз її ситуація відрізняється від тієї, про яку розповідала їй подруга.

Пропонуємо з'ясувати, які звички можуть привести до інтимних проблем у жінок:

Дозволяєте чоловікові те, що вам не подобається

Комфорт обох партнерів в ліжку - обов'язкова умова для відмінного сексу і яскравою кульмінації. Але іноді жінка так сильно прагне порадувати другу половинку, що йде на поводу у бажань партнера, навіть якщо пропозиція про сексуальний експеримент її не влаштовує. Про оргазм при психологічній скутості або фізичному дискомфорті не може бути й мови.

Часто міняєте партнерів

Є жінки, які ловлять неймовірний кайф від постійної зміни партнерів, і все ж велика частина прекрасної половини шукає відносної стабільності, оскільки прихильність до людини забезпечує більше розслаблення і, отже, більше ймовірності, що жінка дійде до піку. Досвід з новим партнером завжди хвилюючий, а значить, не варто переживати, якщо ви вперше опинилися з новим чоловіком в ліжку і у вас нічого не вийшло. Можливо, вам просто потрібно зменшити обороти і не прагнути опинитися в ліжку якомога швидше.

Переживаєте через зовнішній вигляд

Тривожність - не найкращий супутник якісного сексу. Багато жінок так сильно прагнуть виглядати ідеально, що сам інтимний процес відходить на другий план. Не потрібно різко переривати близькість, якщо партнер включив світло або опинився близько до вашого обличчя, яке ви вважаєте недосконалим. Чоловікові в сексуальному запалі абсолютно все одно, скільки нових зморшок ви нарахували вранці.