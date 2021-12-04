Лікар розповіла, чи потрібна бустерна вакцинація від COVID-19

Заслужений лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що перш ніж розпочинати бустерну вакцинацію українців від COVID-19 необхідно забезпечити захистом групи ризику, повідомляє Обозреватель.

За її словами, саме люди зі слабким імунітетом частіше вмирають від коронавірусу та створюють велике навантаження на систему охорони здоров'я.

Лікар підкреслила, що зараз у країні більше вакцинованих серед молоді, тоді як перші захист мають отримувати вікові групи. Про це вона розповіла в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24".

"Я думаю, що вводити бустерні дози не зовсім логічно, поки групи ризику не захищені. Вони у нас ще не вакциновані, тому що пізно всі схаменулися. Основну летальність, основну напругу на систему охорони здоров'я саме вони (групи ризику, - ред.) створюють . Тому їх треба захистити насамперед" , - сказала Голубовська.

Лікар-інфекціоніст наголосила, що з часом рекомендації щодо введення бустерної дози вакцини можуть змінитися. Але водночас вона впевнена, що бустерна вакцинація в Україні не буде загальною для всього населення.

"Ще багато разів будуть змінюватися міжнародні рекомендації. Але щодо бустерної дози я ще раз скажу: поки що у нас не будуть вакциновані групи ризику, у нас, напевно, навряд чи для всіх буде вводитися ця бустерна доза" , - каже лікар.

Також вона закликала в період згасання хвилі коронавірусу зробити щеплення від COVID-19, а не чекати на черговий сплеск захворювання.

"Зараз ми спостерігаємо спад захворюваності, і я сподіваюся, що якийсь проміжок часу ми перебуватимемо в більш спокійному стані, як це було влітку. І ось я всіх закликаю всіх, хто не вакцинований, хто неімунний, вакцинуватися в так званий тихий, холодний період, а не чекати сплеску. А сплеск захворюваності буде, ми нікуди від цього не дінемося" , - закликала інфекціоніст.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка говорив, що Україна готова розпочати бустерну вакцинацію населення від COVID-19, як тільки таке рішення буде ухвалено в Європейському Союзі.