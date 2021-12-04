У Польщі після затримання помер українець

Поліцейські, що прибули на виклик, одягли на хулігана кайданки, збираючись забрати його в дільницю. Проте менш ніж за хвилину той помер, повідомляє Корреспондент.

У польському місті Скерневіце відразу після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець, пише видання Wirtualna Polska.

Наголошується, що громадянин України ввечері п'ятниці, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. За попередніми даними, він ударив її палицею та погрожував іншим людям. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Поліцейські прибули на місце події приблизно о 17:30 і вдягли на чоловіка кайданки, збираючись забрати його в дільницю. Проте менш ніж за хвилину після затримання чоловік помер.

У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичної сили. Його намагалися реанімувати парамедики, але за годину констатували смерть.

Подальше розтин має показати, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин.