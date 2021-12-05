Бій Усік - Ф'юрі: названі дата та місце поєдинку

Промоутер Боб Арум заявив про те, що Саудівська Аравія зацікавилася можливістю організувати бій володаря поясів IBF, WBO, WBA і IBO Олександра Усика проти чемпіона світу по версії WBC Тайсона Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги, повідомляє УНІАН.

За словами промоутера, єдине, що залишилося зробити для організації поєдинку, умовити Ентоні Джошуа відмовитися від реваншу з українцем.

"Усик переміг Джошуа і забрав пояси, які дуже цікавлять Тайсона Ф'юрі. Ми робимо все, щоб Джошуа відступив і дав шанс на бій за всі титули.

Вже йдуть переговори про бій Усик - Ф'юрі в Саудівській Аравії. Вони хочуть організувати бій у березні. Але потрібно домовитися з Джошуа.

Якщо не вийде, то, швидше за все, Ф'юрі поб'ється з Ділліаном Уайтом" , - наводить слова Арума Boxingnews24 .

Варто відзначити, що Ентоні Джошуа запросив 40 мільйонів доларів, щоб поступитися Тайсону Ф'юрі правом весняного бою з Олександром Усиком.

Однак сопромоутер Тайсона Ф'юрі, Френк Уоррен, дав зрозуміти, що в задоволенні фінансових апетитів Джошуа немає нічого нереального.

"Відступні для Джошуа? У нас є обмежений час, протягом якого це може статися чи ні. Однак я налаштований позитивно. Мені здається, що всі готові зробити це" , - наводить слова Френка Уоррена Daily Mail.

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