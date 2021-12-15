Вчені розповіли про звички, що провокують рак

Китайські вчені розповіли про шкідливі звички, які провокують рак, повідомляє Лента.Ру.

Автори публікації на інтернет-платформі WeChat заявили, що ризик розвитку онкологічних захворювань вищий у тих, хто мало спить, доїдає їжу, яка була приготовлена давно, і страждає на депресію.

Фахівці, посилаючись на дослідження, зазначають, що недосипання руйнує нервову систему людини, підвищується дратівливість, і це веде до онкології. Погане харчування провокує проблеми із травленням та порушує виведення рідин, що небезпечно для організму. Їжа, яка приготовлена заздалегідь, містить багато канцерогенів, пояснили вони.