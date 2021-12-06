П'яти знакам Зодіаку в грудні 2021 пощастить найбільше

Гороскоп на грудень 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку найбільший успіх серед всіх інших представників зодіакального кола. Хто найщасливіші знаки, яких останній місяць року може обдарувати везінням в любові, грошах, кар'єрі, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Овен

За словами астрологів, знак Зодіаку чекає удача з середини місяця. Ви відчуєте потужний приплив сил і енергії, ви станете краще, витриваліше, як ментально, так і фізично. Припиніть відсиджуватися в зоні комфорту і готуйтеся приймати подарунки долі.

Грудень 2021 ідеально підходить для покупок, розваг і яскравих емоцій. Не сидіть на місці, життя - в русі.

Скорпіон

Астрологи впевнені, що Скорпіонам усміхнеться удача практично у всіх сферах життя. Ви зможете позбутися від вантажу зайвого, почати нове життя. У житті можуть з'явитися нові захоплення, а нагальні проблеми вирішаться ніби самі по собі.

Важливо зберігати оптимізм, і все буде по плечу. Усміхайтеся, даруйте оточуючим позитив, і все повернеться вам сторицею.

Стрілець

Для Стрільців грудень стане одним з найпродуктивніших цього року. Зірки і планети подарують вам багато позитивної енергії, завдяки чому вас чекає везіння в роботі і бізнесі.

У вашій голові можуть народитися неймовірні ідеї, але поки не діліться ними, до тих пір поки вони не знайдуть якусь більш зрозумілу форму.

Козеріг

Козерогам в грудні вдасться стати самими собою. Астрологи впевнені, що вам пощастить практично у всьому, але найбільше - в любові. Амурні справи стануть для вас лейтмотивом початку зими.

Причому сприятливий період для вас буде тягнутися не до 1 січня, а далеко за межі 2021-го року. Для вас настане час, коли найзаповітніші мрії можуть втілитися в життя.

Водолій

Водолії будуть справжніми улюбленцями долі в грудні. Астрологи кажуть, що у вас може вийти кардинально змінити ваше життя в тому напрямку, в якому ви самі цього захочете.

У Новий 2022 року Водолії зможуть увійти оновленими і сильнішими, позбувшись мотлоху в житті і в голові.