Який автомобіль можна придбати за $1000 в Україні

Нові автомобілі в Україні ціною майже не відрізняються від глобального ринку. Інша справа – прибутки населення, порівняно з якими купівля нової машини здається майже непідйомною подією для більшості українців. Тому багато хто звертається до ринку вживаних авто, повідомляє Обозреватель.

Але й тут не все гладко. Українська вторинка набагато дорожча, ніж, наприклад, у країнах ЄС. Але якщо потрібен по-справжньому доступний автомобіль? Сайт знайшов безліч пропозицій лише за $1000. Всі ці машини їдуть, іноді непогано виглядають і виготовлені за межами України чи Росії. Підбираємо автомобілі зі світовим ім'ям!

Відразу варто відзначити, що пошук моделі за тисячу доларів – тонке мистецтво. Авжеж, конкретна цінова категорія окупована ВАЗами, ЗАЗами, ГАЗами та іншими "тазами". Та в пошуках справжньої іномарки, де в назві моделі є виключно латиниця, варто озброїтися часом і терпінням, щоб все ж таки знайти автомобіль мрії за ціною двомісячної оренди невеликої квартири в Києві. Готові?

Низ ринку

Не секрет, що найменші автомобілі – найдоступніші. Але ми знайшли машини за $1000 у різних сегментах – великі моделі в добірці теж будуть. Однак за ті ж гроші можна звернути увагу на компактні авто, які, можливо, будуть у більш задовільному технічному стані.

Opel Kadett за $1000. Джерело: auto.ria.com

Це питання індивідуальне у кожному випадку з конкретною машиною. Та якщо резюмувати компактний клас, серед іномарок тут завжди панували старі Opel. Ось і ми знайшли безліч пропозицій за тисячу. Тільки не варто очікувати на сучасні Astra чи Corsa. За мінімальну суму розраховувати доведеться хіба що на Kadett 1980-х років. Діапазон пробігу – 200-300 тис. км. Не найсимпатичніші машини, проте дуже дешеві в ремонті та обслуговуванні.

Також є кілька Ford Orion. Моделі 90-х трохи сучасніші за ті ж "Кадети". Зважаючи на оголошення, середній пробіг менше 100 тисяч км. Вірити цьому, звісно, не варто. Натомість дешево.

Ford Orion за $1000. Джерело: auto.ria.com

З інших альтернатив за $1000 – Nissan Micra (1987, 300 000 км) та Renault 11 (1987, 250 000 км). Зверніть увагу, "Рено Логан" приблизно в 10 разів дорожчий!

Renault 11 за $1000. Джерело: auto.ria.com

Статус – престижніший, стан – гірший, але ціна та ж

За позначені $1000 можна придбати більші автомобілі та навіть сподіватися на певний імідж, який за цим слідує. Наприклад, в Україні Volkswagen чомусь має майже преміальний статус. Але на Tiguan чи Passat розраховувати не доводиться. Дешево можна купити хіба що VW Jetta 1988 з пробігом близько 500 000 км! Невідомо, скільки ще проїде цей екземпляр, але який логотип!

VW Jetta за $1000. Джерело: auto.ria.com

Безпрограшний варіант – японська класика середнього класу. Автомобілі практично безсмертні, тому великих пробігів можна не боятися. І хіба це має значення за 1000 доларів? Toyota Corolla 1987 року пропонують з цифрою понад 300 тисяч км на одометрі.

Toyota Corolla за $1000. Джерело: auto.ria.com

Ще один екземпляр – Nissan Sunny 1986 з пробігом 200 000 км та практичним кузовом універсал. У комплекті обіцяють зимову гуму.

Nissan Sunny за $1000. Джерело: auto.ria.com

Тяжка артилерія вторинного ринку

На ринку вживаних автомобілів існують моделі, за якими всі ганяються і купують дуже швидко. Свого часу ці машини зарекомендували себе завдяки надійності та безпеці, а сьогодні доношують той імідж упереміш із корозією. Проте ці пропозиції популярні.

Ford Sierra за $1000. Джерело: auto.ria.com

Наприклад, є кілька відомих Ford Sierra кінця 80-х років. Пробіги починаються з 50 тисяч кілометрів, що не надто реалістично, і доходять до 400 тисяч, що схоже на правду. А вибір за вами. До того ж є альтернатива у вигляді нестаріючої та дуже стильної Volvo 340 того ж періоду зі схожими пробігами.

Volvo 340 за $1000. Джерело: auto.ria.com

Багато за мало грошей

А якщо потрібна велика машина? За свої гроші хочеться отримати максимум від автомобіля. Тут безліч пропозицій – деякі здивують вас. Почнемо з Opel Omega. Модель першого покоління кінця 1980-х років представлена пробігами під 500 000 км.

Opel Omega за $1000. Джерело: auto.ria.com

Але навіть тут є простір для розгону – ще більш статусний і престижний Opel Senator 1980 року. Справжня класика! Хоч і в жалюгідному стані. Але продавець пропонує седан разом із донором для запчастин.

Opel Senator за $1000. Джерело: auto.ria.com

Mazda 626 – гарний варіант. Та за $1000 стан, напевно, викликає побоювання. Та й у заявлений пробіг на рівні 100 000 км краще не вірити. Ще є елегантний Peugeot 405, який подолав майже 400 тисяч кілометрів. Можливо, проїде ще трохи.

Peugeot 405 за $1000. Джерело: auto.ria.com

Родзинка нашої добірки – Mercedes-Benz E 240 1982 року. Тисяча доларів за крутий німецький універсал із дизельним двигуном! Пробіг – 250 000 км. Решта на ваш страх і ризик.