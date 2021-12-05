Курс валют НБУ на 5 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 5 грудня 2021 року
Курс долара порівняно з 4 грудня залишається стабільним на рівні 27.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.
Євро не змінився і його курс склав 30.94 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становив 29.71 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.74 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.293300
|EUR
|Євро
|30.943800
|RUB
|Рубль
|0.370340
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36,356000
|CHF
|Швейцарський франк
|29,707000
|PLN
|Польський злотий
|6.738600