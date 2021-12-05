Курс валют НБУ на 5 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 5 грудня 2021 року

Курс долара порівняно з 4 грудня залишається стабільним на рівні 27.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.94 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 29.71 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.74 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 5 грудня 2021 року.