Вісім "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них прямо зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

"Жовта" зона:

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

"Помаранчева" зона:

Полтавська область

Закарпатська область

"Червона" зона: