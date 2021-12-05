Вісім "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони
Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них прямо зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.
Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.
Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.
"Жовта" зона:
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
- Харківська область
"Помаранчева" зона:
- Полтавська область
- Закарпатська область
"Червона" зона:
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область