Росія вивела на орбіту два супутники Galileo

Космічні апарати Galileo розроблені компанією EADS Astrium на замовлення Європейського космічного агентства (ESA), повідомляє Корреспондент.

Російська ракета-носій Союз-СТ-Б із двома супутниками європейської глобальної навігаційної системи Galileo в ніч на неділю успішно стартувала на орбіту з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Про це пише компанія-оператор запуску Arianespace 5 грудня.

У рамках місії VS26 запуск ракети-носія Союз-СТ-Б з розгінним блоком Фрегат та космічними апаратами Galileo-FOC FM23 та Galileo-FOC FM24 був здійснений о 01:19 за паризьким часом (о 02:19 за Києвом – ред.) з стартового майданчика Гвіанського космічного центру в Південній Америці.

Приблизно через 3 години 52 хвилини після старту супутники вивели на орбіту висотою 39 тисяч кілометрів. Загальна маса корисного навантаження ракети становила 1645 кг.

Створювана європейська глобальна супутникова навігаційна система Galileo з бюджетом понад 10 млрд євро призначена для надання послуг високоточного позиціонування, навігації та визначення часу більш ніж 2,3 млрд користувачів по всьому світу. Вона забезпечує точність позиціонування у реальному режимі часу до метра. Розгортання орбітального угруповання Galileo, розпочате у 2016 році, здійснюється паралельно з американською системою глобального позиціонування GPS, російською ГЛОНАСС та китайською Beidou.

Космічні апарати Galileo розроблені компанією EADS Astrium на замовлення Європейського космічного агентства (ESA). На цей час на орбіті знаходяться 22 апарати Galileo.