Пентагон підтвердив готовність США допомогти Україні захиститись від РФ

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала можливість забезпечити захист своєї території, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана.

Він укотре заявив про занепокоєння Вашингтона нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною, що нібито має місце, і сказав, що США готові "надати допомогу Україні у захисті її суверенної території", а також забезпечити, "щоб вона мала те, що для захисту суверенної території необхідно".

Остін зазначив, що для цього Сполучені Штати шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації "існує простір для дипломатії та роботи лідерів", однак не став наводити деталі, щоб не передбачати те, про що планує на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним говорити президент США Джо Байден.