Вчора понад 110 тисяч українців вакцинувалися від COVID-19

В Україні минулої доби ввели 112 657 доз різних вакцин від коронавірусу COVID-19. Це майже вдвічі менше за вчорашній показник, повідомляє Корреспондент.

Першу дозу отримали 40 278 осіб, повністю імунізовано – 72 379 осіб. Вчора працювали 781 мобільна бригада з імунізації, 3 144 пункти щеплень та 487 центрів вакцинації населення.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer – 56 952. Найменше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 40 115 та Moderna – 15 590. Вакцина компанії AstraZeneca не використовувалася.

З початку кампанії вакцинації щеплено 13 725 905 осіб, з них отримали першу дозу - 13725903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 762 441 особа. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.