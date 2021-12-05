У Борисполі правоохоронці виявили 19 підроблених сертифікатів
У Бориспільському аеропорту правоохоронці виявили 19 підроблених covid-сертифікатів, поліція відкрила кримінальні провадження, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.
"19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту "Бориспіль". Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів. За кожним фактом буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.