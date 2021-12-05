У Європарламенті розповіли, що може стати кінцем "Північного потоку-2"

Застосування Росією військової сили проти України покладе край реалізації проекту газопроводу "Північний потік 2", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив голова найбільшої фракції Європарламенту – Європейської народної партії Манфред Вебер.

"Коли Путін пустить у хід зброю, тоді це буде кінець газопроводу "Північний потік 2" , - наводить його слова газета "Хандельсблатт".

Вебер, член баварської партії Християнсько-соціальний союз, наголосив, що у разі збройного конфлікту введення в експлуатацію газопроводу має бути повністю виключене, і майбутній уряд ФРН має чітко це позначити.

За його словами, нинішня ситуація з Україною є "випробуванням для НАТО та західної спільноти, що базується на подібних цінностях". Він сказав, що НАТО треба дати ясно зрозуміти, що акції Росії проти України матимуть "високу ціну".