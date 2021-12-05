Борель про загрозу вторгнення Росії: ЄС прийме бік України

Європейський союз на тлі загрози вторгнення Російської Федерації прийме сторону України. Навіть у найгіршому випадку, повідомляє РБК-Україна.

Про це Боррель заявив в інтерв'ю для repubblica.it.

За його словами, на тлі останніх заяв про загрозу російського вторгнення ЄС координує дії країн-учасниць і буде завжди приймати сторону України.

"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки" , - зазначив Боррель.

Він підкреслив, що Європа і США повинні працювати, щоб уникнути вторгнення Росії до України.

"Ми використовуємо наші дипломатичні навички, щоб змусити Росію зрозуміти, що це буде серйозним порушенням міжнародного права. Я також розмовляв зі своїм колегою Лавровим у Стокгольмі. Він в заперечує будь-яку войовничу діяльність" , - сказав Боррель.

Він додав, що НАТО не зможе захистити Україну, але Європа має намір продовжити її підтримку.

"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. ЄС буде твердо стояти за Україною" , - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше глава фракції Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що в разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини має згорнути "Північний потік-2".