Хімікати впливають на стать народжених дітей

Ряд забруднюючих речовин та індикаторів бідності пов'язали з кількістю народжених дітей різної статі, повідомляє Сьогодні.

Стать майбутньої дитини, звичайно, визначається при зачатті, але гормональні фактори можуть призвести до загибелі більшої кількості жіночих або чоловічих ембріонів, пише The Guardian.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Plos Computational Biology, є першим настільки масштабним.

У ньому використані дані про 150 млн американців за 8 років та дані про 9 млн шведів за 30 років.

Вчені виявили, що забруднення ртуттю, хромом та алюмінієм корелює зі збільшенням числа народжених хлопчиків, тоді як забруднення свинцем збільшує частку дівчаток.

Забруднення ртуттю та близькість до промислових підприємств призвели до зміни співвідношення статей до 3%.

Серед інших факторів впливу назвали життя у сільській місцевості (можливо, через хімікати) , велика кількість ресторанів швидкого харчування та показники стресу.

Зокрема, кореляція відбулася через ДТП на дорогах і стрілянини в Технологічний інститут Вірджинії (Народилося більше дівчаток).

А ось сезон народження, температура погоди, рівень насильницьких злочинів та безробіття не показали значного впливу.