Ведуча 1+1 Лідія Таран похвалилася фігурою в бікіні

Українська телеведуча Лідія Таран вирушила у відпустку в сонячну Іспанію, звідки вже показала кілька "літніх" фотографій, повідомляє УНІАН.

На знімку зірка 1+1 позує в басейні. Для плавання вона обрала блакитний роздільний купальник, який ідеально підкреслив її струнку фігуру.

"Нехай всі суботи будуть такими ідеальними" , - підписала фото ведуча.

Шанувальники прийшли в захват від нових фотографій Таран і засипали її компліментами. Але знайшлися і ті, кому стало ніяково.

"Прекрасна і неймовірна", "Ой, ви мене змушуєте ніяково притупити погляд", "Не товста! Дуже класна", "Ідеально", "Фантастично", "Красуня! Одна з найкращих телеведучих", "Відмінна форма", "Шикарна і безпосередня" , - пишуть шанувальники в коментарях.