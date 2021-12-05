Ломаченко - Коммі: з'явився яскравий промо-ролик до бою
Промоутерська компанія Top Rank представила офіційний промо-ролик до поєдинку між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі, повідомляє УНІАН.
Ролик з'явився на YouTube-каналі Top Rank.
"Два колишніх чемпіона опинилися на одному шляху - на шляху повернення до величі", - наголошується у відео.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня і стане головною подією вечора боксу в Нью-Йорку. У цьому поєдинку на кону не стоятиме ніяких титулів.
Ломаченко - Коммі: профайл боксерів
- Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.
- Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.
- Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.
- На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.
- Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.
- Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.