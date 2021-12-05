Ломаченко - Коммі: з'явився яскравий промо-ролик до бою

Промоутерська компанія Top Rank представила офіційний промо-ролик до поєдинку між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі, повідомляє УНІАН.

Ролик з'явився на YouTube-каналі Top Rank.

"Два колишніх чемпіона опинилися на одному шляху - на шляху повернення до величі" , - наголошується у відео.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня і стане головною подією вечора боксу в Нью-Йорку. У цьому поєдинку на кону не стоятиме ніяких титулів.

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів