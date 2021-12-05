В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на продукти
В Україні запропонували повернути постійний державний контроль за цінами на "соціальні" продукти харчування. До списку увійшли олія, цукор, хліб, яйця, гречка та інші популярні продукти, повідомляє Обозреватель.
Ініціатива прописана у законопроєкті №6374. Документ зареєстрували у Верховній Раді, але розглянути поки що не встигли. Авторами вказані депутати із фракції "Слуга народу".
Регулювати пропонують торгову націнку – маржу продавців. Згідно із законопроєктом, її хочуть встановити на рівні не вищому за 15% і не нижчому ніж 5% від відпускної ціни виробника продукту. Тобто, якщо завод продає кілограм цукру за 25 грн, його вартість із торговою націнкою має не перевищувати 28,75 грн/кг.
Обмежити ціни планують саме на "соціальні" продукти, причому вітчизняного виробництва. До списку входять:
- гречана крупа;
- цукровий пісок;
- пшеничне борошно вищого ґатунку;
- соняшникова олія;
- вермішель із борошна вищого ґатунку;
- молоко жирністю 2,5% (пастеризоване, упаковане у плівку);
- вершкове масло жирністю 72,5%;
- хліб (житньо-пшеничний та батони з пшеничного борошна);
- курячі яйця (категорія С1);
- м'ясо птиці (ціла куряча тушка)
- мінеральна вода (негазована).
Постійне держрегулювання цін на продукти в Україні скасували у 2017 році. Тоді в уряді вирішили, що ринок потрібно відпустити "у вільне плавання", адже так продавці зможуть швидше реагувати на зміну ситуації.
Але на час карантину, який продовжує діяти в Україні, встановили інше правило. З 18 травня 2020 року компанії зобов'язані декларувати підвищення роздрібних цін на соцпродукти на 5% і вище. Автори нового законопроєкту впевнені, що такі заходи не працюють.
"Рядовому споживачеві... важко і майже неможливо відстежувати самостійно через інтернет, чи відбувається таке декларування зміни ціни відповідно до законодавства чи ні. Чинний механізм державного регулювання цін шляхом декларування цін на "соціальні продукти" є малоефективним і не враховує інтереси споживачів повною мірою", – ідеться у пояснювальній записці до документа.
Водночас супротивники державного регулювання цін запевняють: обмеження торгової націнки не допомагає знизити ціни на продукти. На їхню думку, утриманню цін краще сприяє ринкова конкуренція.
Втім, незважаючи ні на часткове держрегулювання, ні на конкуренцію, ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Зокрема й на "соціальні" цукор та олію:
- цукор в Україні коштує вже майже 30 грн/кг, і експерти прогнозують подальше здорожчання;
- хліб також став одним із рекордсменом подорожчання серед продуктів харчування – ціни зросли більш ніж на 15% за рік, і продовжать підвищуватися через високу вартість газу;
- курячі яйця можуть подорожчати до 40 грн за десяток через проблеми з птахофермами;
- до кінця року очікується зростання цін на вершкове масло на 15%;
- у листопаді вартість соняшникової олії збільшилася до 63 грн за літр, а найближчими місяцями може досягти й 100 грн.