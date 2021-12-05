Білорусь вручила ноту протесту Україні нібито за порушення кордону

Білорусь вручила ноту протесту Україні нібито за порушення кордону

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону. Йдеться про інцидент з вертольотом, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Повідомляється, що приводом послужило "порушення 4 грудня державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі Нової Рудні".

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони Білорусі заявило про появу нібито загрози безпеці з боку України.

Нагадаємо, ще вчора спікер української Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що інформація про порушення білоруського кордону не відповідає дійсності.

Відзначимо, в рамках прикордонної операції "Полісся", яка спрямована на запобігання прориву мігрантів, українська сторона проводить навчання, в тому числі із застосуванням авіації.

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