Під Харковом з восьмого поверху зірвався ліфт з людьми

У Пісочині Харківської області з восьмого поверху впав ліфт. На момент інциденту в ньому перебували чотири особи, вони не постраждали, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що напередодні ввечері чотири особи, в тому числі 3-річна дитина, зайшли в ліфт, який викликали на 8 поверх багатоквартирного будинку.

"Встановлено, що при русі ліфт почав спускатися з великою швидкістю і зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин сім'я самостійно вибралася з кабіни. Тілесні ушкодження ніхто з них не отримав" , — йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за статтею "порушення правил використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". Максимальне покарання передбачає до 3 років обмеження волі.