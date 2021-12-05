Nissan представила прототип місяцехода з повним приводом

Компанія Nissan Motor продемонструвала прототип автоматичного ровер для руху по місячній поверхні. Апарат розроблений спільно з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA), повідомляє 3Dnews.

При створенні місяцехода Nissan використовувала досвід, отриманий під час розробки електромобілів, таких як LEAF та Ariya. Йдеться, зокрема, про засоби управління двигуном та про технологію повного приводу e-4ORCE.

Зазначається, що місячний ровер повинен вміти переміщатися порошкоподібною, скелястою і нерівною поверхнею, залишаючись при цьому енергоефективним. Рух по порошкоподібному грунту пов'язаний із низкою складнощів, оскільки колеса можуть прокручуватися і зариватися. Система e-4ORCE таки покликана вирішити ці проблеми.

Показаний прототип ровера є чотириколісною машиною. Технологія e-4ORCE дає можливість точно керувати кожним колесом незалежно один від одного. Спеціальна система контролю тягового зусилля при русі мінімізує пробуксування та забезпечує ефективний рух поверхнями різного типу. В результаті підвищуються ходові якості місяцехода на місцевості, що важко проходить.