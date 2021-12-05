Туреччина заперечує зв&039;язок "Байрактарів" з напруженістю між Україною і РФ
Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю в її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Про це заявив глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.
"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку", - зазначив він.
За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.
"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією", - додав Демір.