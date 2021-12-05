Туреччина заперечує зв&039;язок "Байрактарів" з напруженістю між Україною і РФ

Поставки турецьких безпілотників "Байрактар" до України не пов'язані з напруженістю в її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це заявив глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку" , - зазначив він.

За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.